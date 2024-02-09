Врач: делать массаж при болях в спине можно не всегда

Прежде чем делать массаж спины, нужно понять причину болевых ощущений в области позвоночника, рассказала "РГ" заведующая отделением ранней медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, врач физической и реабилитационной медицины Мария Гуркина.

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"Есть показания и противопоказания для проведения процедуры массажа", - пояснила она.

Так, массаж может принести пользу при мышечном перенапряжении после активной физической нагрузки. Он расслабляет и снимает неприятные ощущения. Но массаж категорически противопоказан, если болевой синдром вызван воспалительным процессом, в том числе онкологическим.

Врач также обратила внимание, что бывают различные виды массажа. Например, иногда классический ручной массаж может быть противопоказан, и его вполне может заменить аппаратный. Выбор массажа или отказ от него решается строго индивидуально, исходя из причины болевых ощущений у пациента, говорит Гуркина.