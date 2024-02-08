Мужчин предупредили о риске одного способа увеличить размер пениса

Она уточнила, что говорит о методе растягивания полового члена, который в последнее время стал популярен в социальных сетях.

«Если расслабленный пенис сильно растягивать в разные стороны, это приведет к микроразрывам. Люди думают, что эти травмы заполнятся рубцовой тканью, которая сделает их пенис больше, но это неправда», — говорит врач.

Она добавила, что практика растягивания мужского полового органа не является новой, ее пытались использовать давно. Однако до сих пор подтверждений ее эффективности нет, отметила Марагутакис. Кроме того, по ее мнению, при грубом растягивании тканей есть риск нанести травму и спровоцировать развитие болезни Пейрони, при которой в белковой оболочке полового члена образуется фиброзная ткань.