Названы самые распространенные травмы во время секса

В Великобритании провели опрос и выяснили, какие травмы жители этой страны чаще всего получают во время секса. Результатами исследования поделилось Metro.

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Компания Lovehoney опросила две тысячи человек по всей стране и выяснила, что 37 процентов британцев получали травмы во время секса. О подобных случаях сообщили 39 процентов опрошенных мужчин и 36 — женщин. Чаще всего близость заканчивалась разного рода увечьями у людей в возрасте от 35 до 44 лет.

Наиболее распространенной травмой стали ссадины из-за трения о ковер, за ними следуют синяки и растяжения мышц. 23 процента опрошенных сообщили об инфекциях мочеполового тракта, 16 — о травмах спины, 11 — о разрыве влагалища. На геморрой после секса пожаловались шесть процентов респондентов, на анальные разрывы — пять.

Трем процентам опрошенных пришлось обратиться к врачам с переломом пениса и застрявшим внутри инородным объектом. А два процента в порыве страсти ломали кости.