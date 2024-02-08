Лечение гормоном роста может быть опасным

По словам врача-невролога Александра Комарова в беседе с «Вечерней Москвой», хотя гормон роста и применяется в лечении только при гипофизарном нанизме, у пациентов с этим заболеванием есть и другие факторы, которые могут привести к развитию деменции. Болезнь Альцгеймера связана с генетическими особенностями и накоплением белка амилоида, и не имеет отношения к инфекционным заболеваниям.

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Он также указывает на возможность инфицирования через использование гормонов роста животного происхождения, которые могут быть заражены прионными болезнями. Однако, соматотропный гормон, используемый в лечении, проходит высокий стандарт очистки и контроля качества, что снижает вероятность инфицирования.

Специалист подчеркивает, что смысл применения гормона роста заключается в помощи детям с дефектами роста дорасти до среднего уровня. Однако, риски развития болезни Альцгеймера всё равно присутствуют у людей с генетической предрасположенностью.

Кроме того, помимо болезни Альцгеймера, существует еще восемь типов деменции, которые могут настигнуть раньше и иметь различные причины. Это подчеркивает необходимость раннего выявления генетических предрасположенностей и принятия мер по профилактике их развития.

Также эксперт напоминает о других примерах опасных методов лечения, таких как кровопускание или использование первой генерации антибиотиков, которые также могли привести к серьезным побочным эффектам.