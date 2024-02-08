Эндокринолог: кешью может вызвать сильную аллергию

По словам эксперта, кешью, как и все орехи является сильным аллергеном. Поэтому у людей с предрасположенностью он может вызвать аллергическую реакцию от зуда кожи до опухания губ, языка и анафилактического шока.

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Не рекомендует Сюракшина есть этот орех и тем, у кого склонность к мочекаменной болезни. Кешью способствует образованию отложений в почках.

Для тех, кто страдает от панкреатита, кешью также вреден, поскольку он нагружает поджелудочную железу. Кроме этого, в этом орехе содержатся ферменты, которые не дают организму усваивать витамины и минералы.