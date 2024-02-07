Врач Королева: крабовые палочки могут вызвать аллергическую реакцию
Употребление крабовых палочек может спровоцировать повышение артериального давления и вызвать аллергическую реакцию. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Она отметила, что в этом продукте вместо крабового мяса содержатся рыбный фарш, крахмал и краситель.
"Поэтому человеку не стоит рассчитывать, что от этого продукта он получит столько же полезных витаминов и микроэлементов, сколько при употреблении настоящего краба. В крабовых палочках есть соль, которая показана далеко не всем. Гипертоникам такой продукт не рекомендуется есть на регулярной основе. Потому что соль повышает артериальное давление", - отметила врач.
Помимо этого, в крабовых палочках может содержаться усилитель вкуса глутамат натрия, который может спровоцировать аналогичные проблемы у людей с сердечно-сосудистыми патологиями, добавила Королева. Красители в составе товара могут привести к аллергической реакции, добавила она. Такой эффект возможен и у тех, у кого есть непереносимость рыбы. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург до этого говорил, что регулярное употребление крабовых палочек ускорит процессы старения в организме.