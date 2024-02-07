Терапевт: при лечении ОРВИ помогает полоскание горла

Что касается травяных сборов, тут необходима консультация с врачом, а также нужно учитывать все нюансы вашего организма и болезни. Самолечение может нанести непоправимый вред вашему здоровью. Лекарств большое количество, главное выполнять процедуру правильно. А это включает полоскание не меньше 15 минут за раз, — подытожила Иванова.