Терапевт назвала действенный способ борьбы с корью

Обязательная вакцинация поможет справиться с нарастающими темпами заболеваемости корью, рассказала в беседе с «ФедералПресс» терапевт Ольга Мамаева. Также, по ее словам, в отношении заболевшего необходимо принимать карантинные меры.

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Корь — высокозаразное инфекционное заболевание, и спастись здесь можно только вакцинацией. <...> Кроме карантина, никаких мер нет, специфического лечения кори не существует, — подчеркнула специалист.

По словам терапевта, ранняя диагностика кори затрудняется тем, что заболевание на первых стадиях чрезвычайно похоже на респираторную инфекцию, пока не начинаются высыпания на коже. За это время инфицированный человек способен заразить очень большое число окружающих. При этом корь опасна множеством осложнений, которые чаще и тяжелее проявляются у пациентов в возрасте младше пяти и старше 30 лет.

Терапевт отметила, что у больных могут возникнуть такие осложнения, как энцефалит, приводящий к отеку головного мозга и возможному развитию церебральных нарушений, а также слепота, инфекции уха, проблемы с дыханием вплоть до пневмонии, а в случае заражения беременной женщины корь может спровоцировать преждевременные роды. Кроме того, корь ослабляет иммунную систему, и организм «забывает», как защититься от других болезней.