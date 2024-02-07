Терапевт: чеснок может вызвать диарею у здорового человека

В народе никакое средство так не любят, как чеснок. А всё потому, что, по рассказам, он и от сквозняков убережёт, и от всяких вирусов. К тому же он ещё и вкусный, поэтому тут победа по всем фронтам. Однако даже если у чеснока и есть полезные свойства, налегать на него не стоит, потому что он может принести проблемы со здоровьем. Правда ли, что чеснок может навредить здоровому человеку? Да.

© Секрет Фирмы

По словам терапевта Оксаны Драпкиной, у чеснока есть немало полезных свойств, но он так же спокойно может и подпортить здоровье. В каких случаях это может произойти? Если переесть чеснока (особенно на голодный желудок), то можно получить изжогу, вздутие живота и диарею. Норма в день — 1 2 зубчика. У людей с плохой свёртываемостью крови и перед операциями могут возникнуть проблемы. Людям с индивидуальной непереносимостью лучше от чеснока отказаться. Если нанести на кожу или слизистую сок чеснока, то можно получить ожог. Поэтому никаких примочек или капель с ним делать не нужно. Отдельно врач упомянула людей с хроническими заболеваниями ЖКТ вроде язвы желудка, хронического панкреатита и гастрита. Им чеснок вообще противопоказан, потому что он стимулирует работу ЖКТ, а это не то, что людям с такими диагнозами нужно.