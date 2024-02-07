Какие анализы на рак нужно сдавать? Чекап для мужчин и женщин

Врач Ахмаев: мужчинам нужно ежегодно делать онкоскрининг простаты. Обследование поможет не пропустить момент появления доброкачественного или злокачественного образования. Женщинам же нужно проверяться на рак молочных желёз и щитовидной железы.

© Секрет Фирмы

Какие конкретно анализы сдавать мужчинам и женщинам для выявления рака, объяснил врач-онколог «СМ-Клиники» Расул Ахмаев.

Как провериться на рак мужчине

Некоторые виды рака протекают без симптомов. Человек узнаёт о них лишь тогда, когда болезнь уже запущена и начинает проявлять себя через боль, изменения стула и другие симптомы. Онкоскрининги можно разделить на «мужские» и «женские». Мужской чекап больше ориентирован на проверку лёгких, простаты, яичек и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), объяснил Ахмаев «Газете.ru».

По словам врача, в диагностике рака лёгкого лучше всего зарекомендовали себя: позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная томография (КТ); бронхоскопия; биопсия; анализы крови на онкомаркеры. Для выявления рака простаты нужно: сдать анализ крови на специфический белок ПСА (при раке его уровень повышен); сделать УЗИ или МРТ; пройти биопсию (для уточнения диагноза) Для диагностики рака желудка или колоректального рака мужчинам от 35 лет нужно один раз в 2–3 года делать гастро- и колоноскопию. Если в семье были случаи этих видов рака, то в более молодом возрасте нужно делать эндоскопию. Также полезно сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 19-9, СА 242, СА 72-4. Они важны в диагностике опухолей ЖКТ.

Как провериться на рак женщине

В женском чекапе к самым главным онколог отнёс обследования молочных желез, яичников и щитовидной железы. Для выявления рака груди нужно уже с юношеского возраста: делать МРТ; сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 15-3, СА 125, НЕ 4. Для снижения рисков рака яичников женщинам рекомендуется проходить следующие обследования: с 18–20 лет — УЗИ органов малого таза раз в год; с 40 лет и старше — цифровую рентгеновскую маммографию каждые 1–2 года (а женщинам старше 50 лет — ежегодно). C 35 лет женщинам тоже стоит начать раз в 2–3 года делать гастро- и колоноскопию, добавил Ахмаев.