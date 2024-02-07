В хлебе могут содержаться опасные для здоровья добавки

Чаще всего привлекательные и пышные хлебобулочные изделия скрывают в себе неприятную тайну. Производители нередко, чтобы улучшить визуальные качества продукции, добавляют в них добавки. Некоторые из подобных могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

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По словам медика, многие пищевые добавки являются запрещенными по закону Таможенного союза. К ним относятся семикарбазид, бромат кальция и бромат калия. Их добавление в выпечку делает тесто более пышным и упругим.

— Тем не менее ряд экспертиз последних лет показали, что производители используют эти вещества, — призналась Татьяна Солнцева.

Научные исследования вреда добавок продемонстрировали их реальной влияние на организм человека. Так, употребление пищи с канцерогенами может привести к формированию онкологии щитовидной железы, ЖКТ и даже простаты, передает aif.ru.

Хлеб является популярным продуктом питания во многих странах мира. Он обеспечивает организм энергией и насыщает на долгое время. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, действительно ли хлеб незаменим в нашем рационе.