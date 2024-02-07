Нарколог предупредил курильщиков о риске преждевременной потери зубов
Курение обычных и электронных сигарет негативно влияет на состояние десен и поэтому может привести к преждевременному выпадению зубов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья со ссылкой на главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Минздрава региона Виталия Холдина.
«У курящих людей намного чаще встречаются болезни десен и полости рта. Это проявляется воспалением и болезненностью десен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса. В результате воспаления десен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с деснами – одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. К сожалению, впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», – сказал Холдин.
Специалист добавил, что электронные, как и обычные сигареты, в равной степени наносят вред организму. В данном случае на слизистую рта негативное влияние оказывают токсичные вещества и никотин – они раздражают слизистую оболочку ротовой полости, вызывают сухость и воспаление.