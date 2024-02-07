Нарколог предупредил курильщиков о риске преждевременной потери зубов

«У курящих людей намного чаще встречаются болезни десен и полости рта. Это проявляется воспалением и болезненностью десен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса. В результате воспаления десен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с деснами – одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. К сожалению, впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», – сказал Холдин.