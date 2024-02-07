Пневмония: особенности заболевания у детей и взрослых

Такое заболевание, как пневмония, не жалеет ни детей, ни взрослых. Воспаление легких провоцируется всевозможными бактериями и бывает как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других недугов. Яркий пример — резкий рост заболеваемости пневмонией при коронавирусной инфекции. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила пресс-служба сети медицинских лабораторий KDL.

© Вести Подмосковья

«Столкнуться с пневмонией можно в любом возрасте, но наиболее уязвимы дети до 5 лет и люди старше 65 лет. Кроме того, в группе риска те, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно болезнями дыхательной системы – ХОБЛ или бронхиальной астмой, а также имеет сниженный иммунитет. Пневмония часто становится причиной госпитализации – в больницу попадает каждый пятый заболевший», - рассказывает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Симптомами пневмонии являются повышенная температура, одышка, сильный кашель. Люди жалуются на боль в боку, сильную усталость, головные боли. Надоевший кашель и большая температура вынуждают людей обращаться к врачу. У маленьких детей пневмония может быть с минимальными симптомами, но при этом после недолгого насморка и кашля наступает резкое ухудшение состояния.

При диагностике пневмонии проводится физикальный осмотр, рентген или компьютерная томография. Это позволяет определить пораженную часть легких. Обращаться к врачам лучше как можно быстрее. Опоздание при определении воспаления легких приводит к более серьезным последствиям.

Эксперт отметила, что лечение длится несколько недель, но эффективным оно будет лишь в том случае, если возбудитель заболевания определят правильно. Курс антибиотиков будет бесполезен в том случае, если болезнь вызвана вирусом, а поможет, если природа у недуга бактериальная.