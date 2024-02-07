Гипертоникам не рекомендуют пить черный чай

Так, прежде всего эксперт не рекомендует пить слишком горячий чай, потому что в этом случае напиток будет раздражать горло, пищевод и слизистую оболочку желудка. При регулярном употреблении кипятка может появиться рак желудка, предупредил врач. Черный чай, по его словам, не стоит пить людям с повышенной возбудимостью и бессонницей, потому что кофеин в нем усилит эти состояния, и гипертоникам - он может вызвать скачок давления. Помимо этого, отказаться от напитка рекомендуется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и подагре. Зеленый чай противопоказан тем, кто страдает от пониженного давления, анемии и болезней почек, заключил Кутушов.