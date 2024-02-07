Средиземноморская диета может сгладить проявления деменции

В исследовании приняли участие 586 человек, которые одновременно обследовались в рамках проекта Rush Memory and Aging Project, направленного на изучение состояния здоровья пожилых американцев. Исследователи зафиксировали пищевые и двигательные привычки участников, собрали информацию о местах их работы, наличии вредных привычек и семейном положении. Для каждого участника была сформулирована оценка соблюдения здорового образа жизни на основе факторов, о которых он сообщал. В общей сложности можно было получить от одного до пяти баллов. Оценка когнитивных способностей проводилась несколько раз в течение всего исследования. Ученые сосредоточились на первичных результатах тестов и показателях остроты ума, зафиксированных уже в поздней старости. Они обнаружили, что у участников, которые соблюдали средиземноморскую диету (предполагает употребление овощей, фруктов, злаков, рыбы, сыра, оливкового масла) и в целом придерживались ЗОЖ, когнитивные способности в пожилом возрасте были выше в сравнении с их сверстниками. После того, как участники ушли из жизни, ученые исследовали их мозг на наличие признаков болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные и тау-бляшки.