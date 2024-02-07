Репродуктолог рассказал о детородном возрасте мужчин
По словам репродуктолога Анны Каменской, на соответствующие способности мужчины влияют наследственность и заболевания. Также их ограничивают варикоцеле (расширение вен семенного канатика), инфекции, опухоли и гормональный дисбаланс.
В разговоре с Тульской службой новостей Каменская посоветовала мужчинам бросить курить и выпивать спиртное, почаще заниматься спортом, питаться полезной пищей и выделять время для отдыха.
В начале февраля мы писали, что в ПФО врачи сохранили девушке сложную беременность тройней.