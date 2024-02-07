Кардиологи объяснили, как качество сна влияет на здоровье сердца

Многочисленные исследования доказали прямую связь между наличием правильного отдыха и состоянием сердечно-сосудистой системы.

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Сон - это не просто время отдыха для организма, но и важный этап восстановления всех его систем. В том числе он необходим для поддержания нормальной работы сердца. Во время сна вырабатываются важные гормоны, нормализуется давление и снижается уровень стресса. Все это очень важно для здорового сердца, отметили сотрудники волгоградского кардиоцентра в тг-канале медучреждения.

Недостаток сна становится причиной развития целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Это гипертония, артериальная недостаточность и инфаркт. Нарушения сна негативно влияют на сердечный ритм, могут привести к воспалительным процессам и значительно снижают иммунитет.

Чтобы не допустить негативных изменений в организме, медики советуют придерживаться простых правил.

Ложиться в одно и то же время каждый день.

Создать комфортные условия для сна без лишнего света и шума.

Ограничить потребление кофеина и никотина.