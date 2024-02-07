Токсиколог рассказал, как можно обнаружить болезни по анализу крови

В крови содержится большое количество самых разных компонентов. Среди них — эритроциты, транспортирующие кислород, питательные вещества и гормоны; лейкоциты, избавляющие организм от отходов и поддерживающие иммунитет; плазма, регулирующая температуру; тромбоциты, участвующие в свёртывании крови. По анализу крови можно понять, болен ли чем-либо человек.

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Существует большое количество анализов крови, предназначенных для проверки конкретных аспектов здоровья. К ним относятся, например, биомаркеры функции почек и печени и пр.

Допустим, пациент обращается к врачу из-за непонятной усталости, которая длится несколько месяцев. Есть множество факторов и нарушений, которые могут привести к этому состоянию.

Врач на основании осмотра, других симптомов и истории болезни врач может подозревать наличие у пациента одного из трёх заболеваний: диабета, анемии, недостаточной функции щитовидной железы.

British Heart Foundation

Всё это можно обнаружить при помощи анализов крови. Анемия возникает из-за более низкого, чем обычно, уровня эритроцитов, либо из-за снижения количества или качества гемоглобина. Определить это можно по общему анализу крови.

Гипотиреоз – это заболевание, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества необходимых гормонов. Это тиреотропный гормон, или ТТГ, трийодтиронин, или Т3, и тироксин, или Т4. Панель «Диагностика функции щитовидной железы» позволит измерить уровень всех этих гормонов.

При диабете избыточные молекулы глюкозы в кровотоке могут связываться с гемоглобином и образовывать гликированный гемоглобин, или HbA1c. Определить процент присутствующего HbA1c по отношению к общему количеству гемоглобина можно при помощи теста на гемоглобин A1c. Также этот анализ даёт историю уровней глюкозы в кровотоке за примерно три месяца до проведения теста.

Дополнительную информацию можно получить из базовой метаболической панели, или BMP. Этот анализ измеряет количество различных веществ в крови. В частности, сахара, кальция, креатинина, азота мочевины крови.