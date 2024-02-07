Существует ряд проявлений, которые могут предупредить человека о надвигающемся заболевании. Если есть проблемы со сном, с кожей, весом, наблюдается снижение концентрации внимания, преследует усталость, то это часто говорит о том, что в организме идет воспалительный процесс. Он и является провокатором развития опасных недугов.

Эндокринолог Екатерина Янг считает, что воспаление можно уменьшить, правильно выстроив свой рацион.

Как пишет врач в своем Telegram-канале, повышает устойчивость организма к инфекциям чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот и витамина Д - скумбрия. Эта доступная рыба содержит массу полезных жиров, которые способствуют борьбе с лишним весом (он также может стать причиной воспаления), повышает количество "хорошего" холестерина. Продукт полезен для крови и сосудов.

"Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление", - уточила Екатерина Янг.

Также врач еще раз посоветовала обратить внимание на чеснок - этот простой продукт способствует разжижению крови, снижению уровня "плохого" холестерина, помогает снизить кровяное давление, подчеркнула специалист.

Есть у него и особенность, которая поможет в борьбе с вирусами и нормальной работе кишечника.

"Серосодержащие продукты, к которым относится чеснок, активируют физиологический детокс", - уточнила врач.

Также она включила в список продуктов, способствующих снижению воспаления, рукколу, гранат и брюссельскую капусту. Что касается последней, то ее можно заменить на более доступные варианты.

"Все виды капусты содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий", - заключила эндокринолог.

Ранее гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева предупредила, что к дисфункции и воспалению кишечника (достаточно распространенная сейчас проблема) приводят плохое качество воды, малоподвижный образ жизни, а также избыток "мусорной" еды.

Особенно специалист выделила сахар. Это, по сути, стимулятор, который заставляет органы работать на износ, а потом скрывается в жировых отложениях, напомнила врач.

Много лишнего и вредного можно получить, налегая на бургеры, газировку, чипсы и прочую быструю еду.