Врач Мясников предупредил об опасной инфекции с летальным исходом
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном виде инфекций с летальным исходом. Об этом он заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
«Что я могу сказать про пневмококк? Наверное, это наш убийца номер один среди инфекционных заболеваний, самый серьезный у пожилых людей», – отметил доктор.
По информации Мясникова, каждый третий пациент, попавший в больницу с этим диагнозом, умирает. Специалист подчеркнул, что пневмококк присутствуют в организме каждого второго человека. Бактерия может вызвать болезнь при нарушении работы иммунной системы. Самым опасным при пневмонии считается, когда бактерия попадает в кровь.
Кроме того, инфекция чаще становится причиной возникновения менингита, чем менингококк. У детей бактерия вызывает отит, а у пожилых актериальный артрит – септическое воспаление колена или сустава.
Напомним, симптомами рака у некурящих могут быть кашель и усталость. Подробности об этом рассказала гинеколог из Британии Дебора Ли.