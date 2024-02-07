Мясников предупредил об опасной инфекции с летальным исходом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном виде инфекций с летальным исходом. Об этом он заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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«Что я могу сказать про пневмококк? Наверное, это наш убийца номер один среди инфекционных заболеваний, самый серьезный у пожилых людей», – отметил доктор.

По информации Мясникова, каждый третий пациент, попавший в больницу с этим диагнозом, умирает. Специалист подчеркнул, что пневмококк присутствуют в организме каждого второго человека. Бактерия может вызвать болезнь при нарушении работы иммунной системы. Самым опасным при пневмонии считается, когда бактерия попадает в кровь.

Кроме того, инфекция чаще становится причиной возникновения менингита, чем менингококк. У детей бактерия вызывает отит, а у пожилых актериальный артрит – септическое воспаление колена или сустава.