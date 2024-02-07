Определённая привычка сразу после пробуждения может негативно сказаться на состоянии здоровья. Об этом предупреждает врач-натуропат Джейн Боуринг.

Речь идёт о смартфоне. Как оказалось, использование телефона ранним утром может иметь пагубные последствия для вашего здоровья — от замедления метаболизма до головных болей.

Это повысит уровень дофамина, что очень сильно стимулирует ваш мозг и нервную систему.

Также, по словам эксперта, негативно влияют и разговоры по телефону сразу после пробуждения. Всё дело в магнитных полях смартфона, которые способствуют проникновению кальция в клетки организма через потенциал-управляемые кальциевые каналы. Этот процесс требует большого количества магния, то есть его расход увеличивается.