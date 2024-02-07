Врач предупредил, признаком какой болезни могут быть холодные руки

По словам Моди, железодефицитная анемия может привести к тому, что кровообращение не согревает тело: эритроциты не могут транспортировать кислород и достаточно не насыщают ткани. И если конечности не согреваются даже в тепле, возможно, речь идёт о дефиците железа в организме. Но необходимы анализы и консультация врача.