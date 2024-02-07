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Врач предупредил, что постоянно холодные руки могут быть признаком дефицита железа

Врач-терапевт Микаш Моди из Великобритании рассказал о связи железодефицитной анемии и постоянно холодных конечностей. Это касается рук и ног.

Врач предупредил, признаком какой болезни могут быть холодные руки
© Ferra.ru

По словам Моди, железодефицитная анемия может привести к тому, что кровообращение не согревает тело: эритроциты не могут транспортировать кислород и достаточно не насыщают ткани. И если конечности не согреваются даже в тепле, возможно, речь идёт о дефиците железа в организме. Но необходимы анализы и консультация врача.

Другими симптомами железодефицитной анемии являются сухость кожи и волос, постоянная усталость, бледность, головные боли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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