Названы 10 запрещённых водителям лекарств

Врач Одинцова: из-за приёма корвалола могут лишить водительских прав. Препарат содержит фенобарбитал, который входит в список наркотических и психотропных. Причём он может несколько недель сохраняться в крови даже после одного употребления. Также фенобарбитал содержится в валокордине и других популярных препаратах. Полный список привела психиатр-нарколог Карельского наркологического диспансера.

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В чистом виде фенобарбитал продают только по рецепту. Но всё же небольшое количество запрещённого для водителей вещества может попасть в организм через популярные препараты, которые продаются свободно. И этого количества будет достаточно для лишения прав или даже работы. Даже в суде не получится доказать, что вы приняли препарат один раз и по незнанию.

Одинцова рассказала изданию «Доктор Питер», какие лекарства должны быть в стоп-листе у каждого водителя:

андипал,

барбовал,

корвалол,

валокордин,

валосердин,

валосемид,

кватрокс,

корвалдин,

сантопералгин,

триалгин.

Как объяснила врач, это далеко не полный список. Она посоветовала всегда уточнять при покупке успокоительных или сердечных средств, есть ли в их составе фенобарбитал. Также не следует принимать лекарства из списка без назначения врача, тем более если вы за рулём.