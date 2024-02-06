Названы 10 запрещённых водителям лекарств. В списке даже корвалол
Врач Одинцова: из-за приёма корвалола могут лишить водительских прав. Препарат содержит фенобарбитал, который входит в список наркотических и психотропных. Причём он может несколько недель сохраняться в крови даже после одного употребления. Также фенобарбитал содержится в валокордине и других популярных препаратах. Полный список привела психиатр-нарколог Карельского наркологического диспансера.
В чистом виде фенобарбитал продают только по рецепту. Но всё же небольшое количество запрещённого для водителей вещества может попасть в организм через популярные препараты, которые продаются свободно. И этого количества будет достаточно для лишения прав или даже работы. Даже в суде не получится доказать, что вы приняли препарат один раз и по незнанию.
Одинцова рассказала изданию «Доктор Питер», какие лекарства должны быть в стоп-листе у каждого водителя:
- андипал,
- барбовал,
- корвалол,
- валокордин,
- валосердин,
- валосемид,
- кватрокс,
- корвалдин,
- сантопералгин,
- триалгин.
Как объяснила врач, это далеко не полный список. Она посоветовала всегда уточнять при покупке успокоительных или сердечных средств, есть ли в их составе фенобарбитал. Также не следует принимать лекарства из списка без назначения врача, тем более если вы за рулём.
Иногда водитель может разобраться сам, можно ли ему пить то или иное лекарство. Для этого достаточно внимательно изучить инструкцию. Что конкретно в ней искать — узнайте здесь.