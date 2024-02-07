Терапевт назвала важный нюанс первой помощи при ожогах

Лопнувшие волдыри (пузыри) при ожогах нельзя промывать водой, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик добавила, что в подобных случаях к поврежденному участку кожи важно приложить стерильный материал или завернутые в ткань лед или снег. Она отметила, что при термическом ожоге в первую очередь необходимо прекратить воздействие раздражителя и быстро охладить травмированную поверхность.

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Можно подставить обожженный участок под струю холодной воды, приложить лед или снег, обернутый в ткань на 10 минут. Если обожженная поверхность травмирована — лопнувшие волдыри, то такую поверхность промывать нельзя, нужно приложить стерильный материал и приложить завернутый в ткань снег или лед, — подчеркнула Тимощенко.

Терапевт также заявила, что при ожогах первой степени на небольших участках достаточно охлаждения, а далее можно использовать заживляющие гели или пенки, специально разработанные для воздействия на обожженную поверхность. Тимощенко отметила, что при ожогах второй степени, с формированием пузырей, вскрывать последние нельзя.

Ожоги второй и третьей степеней требуют обязательного обращения к врачу ввиду возможного присоединения инфекции и глубокого поражения ткани. На догоспитальном этапе в рамках помощи до приезда скорой помощи или до обращения к врачу необходимо принять обезболивающий и антигистаминный препарат, — подытожила Тимощенко.

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