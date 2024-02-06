Чем опасна плесень и к каким заболеваниям она может привести

«Если вы хотите убрать плесень максимально, необходимо снимать обои, штукатурку и т. д. Но все ваши усилия пойдут насмарку, если после ремонта вы не обеспечите в помещении микроклимат, предотвращающий размножение плесневых грибков. Споры плесени содержатся повсюду в воздухе. Там, где недостаточно солнечного света, тепло (температура +18… +22 °С, однако некоторые разновидности грибков могут размножаться даже при температуре чуть выше 0 °С), относительная влажность воздуха более 60% и отсутствует качественное проветривание, даже если вы хорошо обработаете дезинфицирующими веществами, плесень появится заново максимум через 7–8 дней», – рассказала Лариса Слюсарева.