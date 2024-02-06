Чем опасна плесень и к каким заболеваниям она может привести

Донской врач рассказала о том, к каким заболеваниям может привести соседство с плесенью
Плесень в доме может вызывать у человека две большие группы заболеваний. Об этом корреспонденту ИА «ДОН 24» рассказала врач-терапевт, руководитель ГБ № 1 в г. Каменске-Шахтинском Лариса Слюсарева.
Первая группа заболеваний – аллергические. По словам врача, вдыхание спор или продуктов жизнедеятельности грибов либо попадание их на кожу и слизистые оболочки у людей с аллергической настроенностью вызывает дерматиты, конъюнктивиты, риниты, бронхиальную астму. Вторая группа заболеваний – это так называемы инвазивные микозы. Лариса Слюсарева пояснила, что самые тяжелые из них – это аспергиллез, который вызывает белая и зеленая плесень, и мукормикоз, вызываемый черной плесенью.
«Эти заболевания сложно диагностируются, могут протекать стремительно и приводить к летальному исходу. Лечение достаточно дорогостоящее. Делаем вывод: как при любом заболевании, профилактика дешевле и безопаснее лечения», – добавила она.
Избавиться навсегда от грибов, которые заносятся потоком воздуха, невозможно, считает врач. При этом она отмечает, что сделать невыносимыми условия их размножения рядом с человеком вполне реально. В качестве профилактических мероприятий она рекомендует качественное проветривание, доступ к проникновению солнечного света в помещение, контроль влажности и температуры в помещении.
«Если вы хотите убрать плесень максимально, необходимо снимать обои, штукатурку и т. д. Но все ваши усилия пойдут насмарку, если после ремонта вы не обеспечите в помещении микроклимат, предотвращающий размножение плесневых грибков. Споры плесени содержатся повсюду в воздухе. Там, где недостаточно солнечного света, тепло (температура +18… +22 °С, однако некоторые разновидности грибков могут размножаться даже при температуре чуть выше 0 °С), относительная влажность воздуха более 60% и отсутствует качественное проветривание, даже если вы хорошо обработаете дезинфицирующими веществами, плесень появится заново максимум через 7–8 дней», – рассказала Лариса Слюсарева.
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