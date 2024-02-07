Почему постоянный прием обезболивающих может усилить головную боль

Как рассказала Соломатина, если принимать обезболивающие от мигрени или другого типа головной боли около 15 раз в месяц на протяжении трех месяцев, может развиться лекарственно-зависимый тип боли. При этом состоянии нужно обязательно обратиться к врачу. Врач объяснила, что после эффективно подействовавшего обезболивающего человек запоминает свое облегчение и при малейшем дискомфорте тут же принимает таблетку. Однако такая практика меняет процесс купирования (подавления) боли. Дело в том, что поступающие в организм веществ из лекарств со временем занимают места рецепторов, которые защищают тело от перенапряжения. Тем самым они выключают "предохранители" организма.