Спад заболеваемости гриппом и COVID-19 ожидается в конце февраля

В России наблюдается небольшой рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Ситуация выровняется в конце февраля, раньше этого спада заболеваемости можно не ожидать, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

В беседе с НСН он призвал людей из групп риска соблюдать меры предосторожности. Заболеваемость немного упала во время Нового года, а затем снова выросла, но уже не так сильно, как в декабре, отметил специалист.

"Рост заболеваемости коронавирусом на 7,2% — это небольшой подъем, оснований для беспокойства нет, - добавил он. - Стоит поберечься пожилым людям, а также тем, кто страдает диабетом и онкологическими заболеваниями. Им надо свести посещение общественных мест к минимуму, а при нахождении в общественных местах надевать маску".