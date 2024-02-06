Эксперт: кремы при варикозной болезни бесполезны

Эксперт Абдувосидов рассказал, что кремы при варикозной болезни бесполезны
Заведующий кафедрой «Морфология человека» Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов заявил, что кремы не помогают при варикозной болезни, несмотря на обещания рекламы.
Он подчеркнул, что самостоятельное употребление таблеток без назначения специалиста нецелесообразно.
— По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу, — заявил доктор в беседе с Life.ru.
Абдувосидов отметил, что сегодня варикоз лечится комплексным использованием медикаментозной и компрессионной терапии, а также малоинвазивными методами, такими как склеротерапия и эндовенозные абляции с использованием лазера. В зависимости от стадии заболевания могут проводиться операции по удалению варикозных вен. Варикозное расширение вен обусловлено повышением венозного давления, что приводит к расширению и истончению стенок сосудов, образованию варикозных узлов. Это состояние чаще всего встречается на нижних конечностях.
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