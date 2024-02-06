Эксперт: кремы при варикозной болезни бесполезны

— По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу, — заявил доктор в беседе с Life.ru .

Абдувосидов отметил, что сегодня варикоз лечится комплексным использованием медикаментозной и компрессионной терапии, а также малоинвазивными методами, такими как склеротерапия и эндовенозные абляции с использованием лазера. В зависимости от стадии заболевания могут проводиться операции по удалению варикозных вен. Варикозное расширение вен обусловлено повышением венозного давления, что приводит к расширению и истончению стенок сосудов, образованию варикозных узлов. Это состояние чаще всего встречается на нижних конечностях.