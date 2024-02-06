Можно ли научить психопата сопереживать, объяснила психолог

Психопатия является сложным определением, о сути которого эксперты спорят даже сегодня. Однако совершенно точно можно сказать, что психопаты не всегда в состоянии сопереживать другому человеку, потому как их интересуют лишь собственные потребности и цели.

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Однако это не значит, что психопатов нельзя обучить сопереживать. Об этом сообщил Livescience.com.

Здоровые люди могут чувствовать эмоции, которые проявляют другие. Психопаты в свою очередь борются с этим. Если это они понимают эмоции другого человека, то пытаются манипулировать им. Проблема в том, что психопаты не могут простым способом сопереживать человеку.

Ученые в свою очередь задаются вопросом, можно ли обучить психопатов сопереживать естественным образом. Известно, что мозг таких людей имеет анатомические отличия от мозга здорового человека. Однако это не значит, что люди с психопатией навсегда потеряны для общества.

«Современные данные свидетельствуют о том, что психопатия не более и не менее неизлечима, чем любое другое психическое расстройство», — считает психолог из Йельского университета Ариэль Баскин-Соммерс.

Отмечается, что лечение имеет комплексный характер. В него входит не только когнитивно-поведенческая психотерапия, но и препараты. Эта стратегия уже показала хорошие результаты, о чем следует говорить чаще, считают эксперты.