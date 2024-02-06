Онколог Черемушкин назвал симптомы опухоли мозга, на которые никто не обращает внимания
Онколог Евгений Черемушкин объяснил, по каким симптомам можно выявить опухоль мозга. По словам врача, стоит обратить внимание на поведение и функционирование человека.
«Головной мозг – это место, где в маленьких структурах расположены жизненно важные центры. В зависимости от того, в какой зоне развивается опухоль, мы либо не имеем совсем никаких симптомов, либо они связаны нарушением определенных функций человека: речи, памяти», – отмечает Черемушкин.
Также о возможной опухоли в мозге могут говорить нарушения в поведении, потеря способности выполнять повседневные вещи, двоение в глазах, нарушения слуха. Это происходит из-за того, что опухоль давит на мозг в определенных местах.
«Есть и другие симптомы: стойкие нарушения давления, нарушения в поведении, слабость, которые у многих встречаются в обычной жизни», – говорит врач.
При этом любые подобные симптомы должны насторожить врача. В случае подозрений на онкологию пациента отправляют к неврологу, онкологу, и они уже определяют алгоритм диагностики и лечения. Напоминаем, что ранее Черемушкин рассказал про самый распространенный среди молодежи вид рака. Врачи все чаще стали находить опухоли у граждан молодого поколения.