Онколог Евгений Черемушкин объяснил, по каким симптомам можно выявить опухоль мозга. По словам врача, стоит обратить внимание на поведение и функционирование человека.

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«Головной мозг – это место, где в маленьких структурах расположены жизненно важные центры. В зависимости от того, в какой зоне развивается опухоль, мы либо не имеем совсем никаких симптомов, либо они связаны нарушением определенных функций человека: речи, памяти», – отмечает Черемушкин.

Также о возможной опухоли в мозге могут говорить нарушения в поведении, потеря способности выполнять повседневные вещи, двоение в глазах, нарушения слуха. Это происходит из-за того, что опухоль давит на мозг в определенных местах.

«Есть и другие симптомы: стойкие нарушения давления, нарушения в поведении, слабость, которые у многих встречаются в обычной жизни», – говорит врач.