Врач раскрыла влияние коронавируса на людей с заболеваниями крови

Коронавирусная инфекция у онкогематологических пациентов может протекать тяжелее, дольше и приводить к летальному исходу рассказала NEWS.ru заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, онколог кандидат медицинских наук Ольга Алешина. По ее словам, одной из основных причин летальности является вторичный иммунодефицит.

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Известны случаи, когда у людей с заболеванием крови COVID-19 определялся на протяжении двух-трех месяцев. Не всегда в таких случаях инфекция дает симптомы, однако обнаружение РНК-вируса не позволяет больным начинать очередной курс химиотерапии, выполнять трансплантацию или другие подходы специфической терапии из-за риска развития тяжелой инфекции. И тогда он просто выбивается из протокола, плана терапии, что может грозить возвратом основного заболевания, ухудшением состояния по основному заболеванию, — сказала Алешина.

Онколог подчеркнула, что на данный момент достаточно сложно прогнозировать, насколько новые мутации коронавируса могут сильно отличаться друг от друга. Если смотреть общую картину развития эпидемиологический ситуации, то вирусная нагрузка в целом в популяции снижается, отметила она. Однако вне зависимости от прогнозов главная рекомендация для категорий риска, в том числе и для пациентов с заболеваниями крови, — соблюдать рекомендации Минздрава и продолжать иммунизироваться. Это поможет избежать тяжелых последствий инфекционного заболевания и соблюсти сроки специфической терапии, подытожила Алешина.