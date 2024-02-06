Кардиоупражнения оказались полезны для профилактики развития рака простаты
Новое исследование показало, что кардиотренировки могут быть особенно полезны для здоровья мужчин. Это выяснилось по итогам анализа данных более чем 57 тысяч мужчин из Швеции.
На момент участия в новом исследовании средний возраст мужчин составлял и у них не было ранее диагностированного рака простаты. Наблюдали за этими людьми в течение почти семи лет в среднем.
Результаты, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, показали следующее. Мужчины, у которых уровень кардиореспираторной подготовки улучшался как минимум на 3% ежегодно в течение пяти лет, в среднем на 35% реже страдали раком простаты в течение всего периода исследования.
По словам ведущего автора исследования Кейт Болам из Шведской школы спорта и медицинских наук в Стокгольме, кардиореспираторная подготовленность означает, насколько хорошо системы кровообращения и дыхания способны снабжать кислородом наши мышцы во время физической активности или выполнения упражнений.
Известно, что фитнес и физическая активность в целом положительно влияют на воспаление, иммунную систему, гормоны и состав тела. Всё это связано с риском возникновения некоторых видов рака.
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