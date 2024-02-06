Врач раскрыл уменьшающую размер полового органа вредную привычку

«Тот самый орган (половой член — прим. «Ленты.ру»), про который мы говорим, (...) как губка. И, соответственно, все зависит от степени его кровенаполнения. Ну, как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше», — отметил специалист.