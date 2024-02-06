Россиянам рассказали, какое вещество в зубной пасте несет опасность для организма

Однако, продолжила она, в составе зубных паст данное вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору. Это приводит к дисбиозу в полости рта. По ее словам, триклозан при попадании в окружающую среду превращается в источник токсичных и канцерогенных соединений. В настоящее время есть более безопасные антисептики в составе зубных паст, например хлоргексидин. Состав зубной пасты может включать в том числе парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен), отметила врач. Они широко используются в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Стоматолог заявила, что в зубной пасте вещество играет роль консерванта, продлевая тем самым ее срок годности. В этом вопросе следует помнить, что парабены имеют свойство накапливаться в организме.