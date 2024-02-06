Онколог развенчал популярные мифы о раке

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн перечислил самые распространённые убеждения по поводу выявления и борьбы с раком. Некоторые из них чрезвычайно опасны тем, что могут препятствовать своевременному выявлению и успешному избавлению от заболевания.

Мифом онколог называет убеждение, что анализ крови на онкомаркеры помогает определить рак. На самом деле, в большинстве случаев онкомаркеры неинформативны с точки зрения раннего и единственного метода диагностики онкологического заболевания. Анализ крови на конкретный онкомаркер врач назначает для контроля скорости развития заболевания и выявления эффективности терапии у тех, у кого диагноз уже поставлен. Единственный онкомаркер, который доказал свою эффективность на этапе раннего скрининга – это простатический специфический антиген (ПСА), который используется для диагностики рака предстательной железы.

Неправильно думать, что ПЭТ/КТ может заменить собой все другие исследования и сразу дать точную картину всех проблем организма. Онколог подчёркивает: ПЭТ/КТ не является методом скрининга и альтернативой стандартным обследованиям (КТ, МРТ, УЗИ). Эта методика, сопряженная с высокой лучевой нагрузкой, назначается только в случае доказанного преимущества над стандартными методами для дообследования.

Мифом является убеждение, что рак можно определить, проведя один единственный анализ. Нет одного исследования, которое бы с этим справилось. Диагностика злокачественного образования – это всегда комплекс инструментальных и лабораторных исследований. При этом, сегодня медицина располагает технологиями, позволяющими выявить рак на самой ранней стадии, и успешно с ним бороться.

Опасным мифом является убеждение, что рак можно вылечить народными средствами – травами, заговорами и т.д. Специалист констатирует, что во врачебной практике есть много случаев, когда после народных методов пациент попадает в больницу в уже очень запущенном состоянии. Избавиться от рака народными средствами – нельзя, и главная проблема, что человек теряет на это драгоценное время, когда ему ещё можно помочь.

Рак заразен – ошибочно полагают многие. На самом деле, нет исследований, подтверждающих инфекционную природу рака. По всем научным данным злокачественные новообразования относятся к неинфекционным заболеваниям.