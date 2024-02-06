Врач: улучшить психологическое состояние помогут занятия в бассейне

Эффективность этого вида спорта для улучшения эмоционального состояния объясняется успокаивающим воздействием воды, а также самой техникой плавания. Ритмичные движения требуют сосредоточенности на своём теле. Человека ничего не отвлекает, и ему легко выбросить из головы все посторонние мысли и тревоги, объяснила врач-остеопат, психотерапевт клиники «Мой медицинский центр» Елена Патикина.