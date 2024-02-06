Врач: симптомы штамма-мегамутанта похожи на «омикрон»

Осенью 2023 года в Южной Африке нашли очередной штамм коронавируса BA.2.87.1. Примечателен он количеством мутаций — их больше сотни, поэтому его прозвали мегамутантом. Надо ли опасаться нового штамма, который уже добрался до Европы, рассказал врач лабораторной диагностики в Уральском институте управления здравоохранением Александр Соловьёв.

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Особенность нового штамма в том, что не менее 30 его мутаций сосредоточены в спайк-белке. Это значит, что в теории он может запускать механизм, способствующий быстрому распространению инфекции, пояснил Соловьёв.

Проявит ли себя штамм-мегамутант, станет понятно в ближайшие пару месяцев, написал эксперт в своём телеграм-канале.

Симптомы, которые вызывает новый вирус BA.2.87.1, похожи на те, что давал его прародитель — «омикрон», отметило издание «Доктор Питер».

К ним относятся:

температура,

боль в горле,

сухой кашель,

насморк и постоянное чихание,

головная боль,

чувство усталости.