Назван простой способ избавиться от храпа

Чашка чая с мятой вечером может помочь избавиться от храпа во время сна, считает эксперт по сну Мартин Сили. Его цитирует Daily Mirror.

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По словам Сили, чай с мятой обладает противовоспалительным действием, благодаря которому уменьшается заложенность дыхательных путей. Кроме того, напиток помогает очистить носовые пазухи, облегчает дыхание и снижает вероятность возникновения распространенной проблемы.

Еще одним средством от храпа эксперт назвал теплый душ перед сном. Он объяснил, что этот простой способ уменьшает заложенность носа и облегчает дыхание. Усилить эффект, по словам Сили, можно, если на лейку душа повесить мешочек с мятой.

«Это добавит в пар эфирные масла для дополнительного облегчения заложенности носа», — заключил он.