Daily Mail: покалывание в пальцах может говорить о защемлении локтевого нерва

Покалывание в пальцах может быть симптомом защемления локтевого нерва. Оно возникает вследствие необходимости долго держать руку согнутой в локтевом суставе. Об этом британский терапевт Мартин Скерр рассказал изданию Daily Mail.

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Врач рассказал, что защемление локтевого нерва также известно как локтевая невропатия. Неприятные ощущения, такие как покалывание в пальцах и онемение рук, возникают, когда локтевой нерв, который проходит по руке от плеча к безымянному пальцу и мизинцу, сдавливается.

Обычно место защемления находится в зоне локтя — локтевой нерв проходит в углублении рядом с медиальным надмыщелком плечевой кости. Когда локоть согнут, нерв находится в растянутом состоянии. Это может провоцировать его раздражение.