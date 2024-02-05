Онколог рассказал, почему рак «молодеет» и как его предотвратить

В России стали чаще выявлять рак толстой кишки среди пациентов младше 50 лет. В 2010 году было 619 случаев, а в 2020 году — уже 761. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Сергея Голтыгина, почему онкологические заболевания стали молодеть и как их предотвратить.

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По его словам, онкологические заболевания все чаще выявляют у пациентов молодого возраста. Всему виной современный образ жизни большинства людей.

— Многие не следят за своим питанием, не занимаются спортом, мало спят и находятся в состоянии хронического стресса. Эти факторы способствуют развитию онкологии. Однако современная медицина научилась выявлять рак на начальных стадиях и успешно лечить его, поэтому ситуация кардинально отличается от той, что была еще несколько лет назад, — рассказал Голтыгин.

Онколог отметил, что здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек является основным способом предотвращения развития онкологии.

— Сбалансированное питание, умеренная физическая активность, отказ от алкоголя и курения существенно снижают риск образования онкологических заболеваний в организме. Также важно минимизировать стресс и больше уделять внимание отдыху и качественному сну, — сказал он.

Специалист напомнил, что регулярные медицинские обследования являются неотъемлемой частью профилактики онкологии.

— Медицинский осмотр поможет выявить наличие предраковых изменений и провести раннюю диагностику. Врач сможет назначить необходимые дополнительные обследования, например, маммографию для женщин для выявления рака груди или колоноскопию для обнаружения рака толстой кишки. Регулярные проверки помогут выявить заболевание на самом раннем этапе и повысят шансы на его успешное лечение, — заверил Голтыгин.

Эксперт подчеркнул, что особенно важно проходить медицинские осмотры людям, у чьих родственников первой линии были онкологические заболевания.

Онколог также напомнил, что существуют вакцины, которые помогают предотвратить развитие определенных видов рака.

— Например, вакцина против вируса папилломы человека снижает риск развития рака шейки матки, а вакцина против гепатита В может предотвратить онкологические заболевания печени, — подытожил он.

Онколог-химиотерапевт, преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев рассказал, что на формирование онкологических заболеваний могут указывать всевозможные внешние и внутренние симптомы. К самым частым из них относятся быстрая утомляемость, колебания в весе или же образование новых родинок.