Диетолог перечислил факторы, влияющие на развитие ранней деменции
Прежде считалось, что главная причина ранней деменции - наследственность. Однако недавние исследования ученых доказали, что факторов риска больше, но все они корректируются.
Одни причины связаны с образом жизни - злоупотребление алкоголем, социальная изоляция, низкий уровень образования.
Эксперт подчеркнула:
Нормализация и улучшение образа жизни поможет дольше оставаться ментально здоровым и не бояться деменции. Также на деменцию может влиять генетическая предрасположенность, дефицит витамина D, депрессия, диабет, инсульт, нарушения слуха, болезни сердца, высокий уровень С-реактивного белка и ортостатическая гипотензия, пишет телеканал "Саратов 24".
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