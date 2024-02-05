Врач назвала последствия приема обезболивающих таблеток

Постоянный прием обезболивающих препаратов развивает лекарственно-зависимый тип боли. Об этом сообщает сайт "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта Елену Соломатину.

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Эксперт объяснила, что во время мигренозной или головной боли напряжения применяются лекарства, снимающие неприятные симптомы. Человек запоминает этот эффект, далее при малейшем дискомфорте он тут же принимает таблетку, подчеркнула специалист.

При этом использование на постоянной основе обезболивающих, комбинированных препаратов меняет процесс купирования боли, подчеркнула Соломатина. Отмечается, что вещества, которые попадают в организм, со временем занимают места рецепторов, защищающих тело от перенапряжения.

Таким образом они "выключают предохранители" организма, рецепторы больше не могут реагировать, потому что компоненты в лекарстве их притупляют, уточнила врач. В результате обезболивающее перестает работать, при этом головная боль только увеличивается.

Соломатина добавила, что подобный эффект возникает при употреблении обезболивающих около 15 раз в месяц и на протяжении трех месяцев. По ее словам, нужно в подобном случае обязательно обращаться к врачу.

Ранее врач-невролог Ринат Гизатуллин заявил, что употребление шоколада, бананов, жирных сыров, цитрусовых и алкоголя способно вызвать приступ мигрени.

Эксперт добавил, что развитию мигрени также способствуют эмоциональные перегрузки, перемена погоды, гормональные изменения, голод, нарушение сна.