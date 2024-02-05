Врачи предостерегли от самостоятельного приема антидепрессантов

"Услышав, что вашему товарищу помог тот или иной антидепрессант, не стоит заимствовать у него таблетки. Реакция на прием может быть парадоксальной, и, вместо того, чтобы получить позитив, вы впадете в полную депрессуху, которая еще, к тому же, может сопровождаться суицидальными мыслями", - отметила врач.