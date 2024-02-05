Невролог рассказал о тенденции к резкому «омолаживанию» инсульта

В последние годы наблюдается тенденция к резкому «омолаживанию» инсульта. Об этом рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин.

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Эксперт отметил, что теперь инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления.

— Когда я 20 лет назад начинал работать с инсультами, для нас был обычной ситуацией инсульт в 80-90 лет, — уточнил врач в комментарии «Радио 1».

Теперь же при диспансеризации врачи ищут у молодых пациентов причины ишемических инсультов, — такие, как бляшки в брахицефальных артериях и нарушение сердечного ритма. По его словам, сейчас в Московской области в месяц диагностируют около 3-3,2 тысяч геморрагических и ишемических инсультов. Примерно 2,7-2,8 тысяч из них — ишемические.

Сутормин добавил, что для профилактики инсультов важно правильно питаться, больше двигаться, избегать вредных привычек. Также важно держать под контролем имеющиеся заболевания: гипертонию, сахарный диабет, эндокринные заболевания.

Для предотвращения инсульта в первую очередь необходимо избавиться от вредных привычек, а также взять под постоянный контроль уровень сахара в крови. Такой совет дал телеведущий, врач Александр Мясников, передает «360».