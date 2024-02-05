Невролог рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Массаж и ударно-волновая терапия (УВТ) способны снизить частоту возникновения головной боли напряжения и мигрени, рассказал невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Антон Тихоновский. Эти и другие эффективные способы избавиться от головной боли без таблеток он назвал россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам невролога, ученые доказали, что регулярный массаж, в том числе в комплексе с мануальной терапией, может уменьшить головную боль и увеличить подвижность в шейном отделе позвоночника.

«Массажа снижает частоту и продолжительность головной боли напряжения, хотя и не влияет на ее интенсивность», — Антон Тихоновский, невролог.

От головной боли напряжения, которая плохо поддается лечению традиционными способами, также помогает ударно-волновая терапия, констатировал Тихоновский. Кроме того, от головной боли можно избавиться с помощью электрической нейромодуляции — стимуляции надглазничного, затылочного и блуждающего нервов. Портативные приборы для этой процедуры можно приобрести даже для домашнего использования, утончил врач.

Еще одним способом избавиться от головной боли без таблеток Тихоновский назвал иглорефлексотерапию.

«Использование иглорефлексотерапии на протяжении восьми недель у пациентов с головной болью напряжения снижало у них количество дней головной боли на протяжении восьми месяцев наблюдений после окончания курса лечения», — подытожил невролог.