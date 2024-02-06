Онколог: рак на ранней стадии можно выявить в ходе диспансеризации

Россияне от 18 до 39 лет могут пройти её бесплатно раз в 3 года, а люди старше 40 лет — каждый год. Но далеко не все пользуются этой возможностью: кто-то не находит свободного времени, а кто-то просто не знает о программе бесплатной диспансеризации, сказал «Секрету фирмы» онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» Максим Астраханцев.

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Врач напомнил, что в России благодаря программе диспансеризации для взрослых проводятся скрининговые мероприятия для раннего выявления заболеваний, в том числе онкологических.

Скрининг проводится с помощью различных методов, в зависимости от вида рака. Среди них — мазок на онкоцитологию (рак шейки матки), маммография (рак молочной железы), анализ крови на уровень ПСА (рак предстательной железы), анализ кала на скрытую кровь (рак кишечника), визуальный осмотр кожи (рак кожи), гастроскопия (рак желудка и пищевода).

С каждым годом спектр доступных по диспансеризации исследований расширяется. По словам врача, даже на основе минимального числа анализов при наличии правильно собранного анамнеза можно обнаружить скрыто протекающие болезни.

Медик напомнил о советском опыте, когда в некоторых регионах РСФСР обязывали любую женщину, обратившуюся в поликлинику за справкой, сдавать ещё и мазок из цервикального канала для диагностики предракового состояния шейки матки. В течение 10 лет в тех регионах действительно снизилась заболеваемость раком шейки матки. Также снизилось число запущенных форм болезни.

«Не стоит игнорировать диагностику, в том числе профосмотры. Скрининговые исследования важны, поскольку позволяют выявлять рак на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Пройти исследование можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к врачу-терапевту и получить направление», — добавил врач.