Как дополнительное питание поможет справиться с онкологией

Сегодня диагноз “онкологическое заболевание” – не приговор. Однако даже современные методы лечения и реабилитации не избавляют от тяжести испытаний, которые выпадают на долю заболевшего. Правильное питание – один из способов поддержать ослабленный болезнью и проводимым противоопухолевым лечением организм. Но что делать, если пациент физически не может много есть или полезные вещества не усваиваются из-за проблем с желудочно-кишечным трактом? Выход есть. И это специализированные продукты лечебного питания.

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Высокобелковая, высококалорийная смесь «Нутридринк Компакт Протеин»** – специализированное питание для онкологических больных. Оно не заменяет полноценный прием пищи, но может помочь восполнить дефицит нутриентов, поскольку содержит большое количество белка и важных для организма питательных веществ. Еще один плюс этого сипинга – усваиваемость организмом. Лечение и реабилитация после онкологии — период, когда человеку необходима комплексная поддержка, ведь его жизнь совершенно меняется. Быт, привычки, потребности – все становится иным. И помочь заболевшему справиться с изменениями на всем пути лечения чрезвычайно важно. В особенности, когда речь идет о такой базовой потребности, как питание.

О сложном пути выздоровления и адаптации к новым привычкам «Рамблеру» рассказала Юлия — пять лет назад она столкнулась с онкозаболеванием. Юлия заметила увеличение лимфоузла и обратилась в поликлинику. Однако рак выявили далеко не сразу: только после обследований и визитов к разным специалистам в нескольких медицинских учреждениях. Сперва она пошла к лор-врачу, который не нашел ничего серьезного. Далее Юлия сдала анализ крови на онкомаркеры, но он не выявил наличия заболевания. Затем, во время проведения УЗИ щитовидной железы в Институте клинической эндокринологии (ЭНЦ), врач обратила внимание на увеличенный лимфоузел, проверила его и посоветовала еще раз обратиться к лору, теперь в специализированную клинику. Там врач в процессе обследования посоветовал Юлии сделать пункцию узла, после которой и удалось поставить верный диагноз.

Две недели практически не спала из-за сильного нервного напряжения, — поделилась Юлия. — Но потом взяла себя в руки, решила бороться и делать все возможное для полного выздоровления. Все силы бросила на то, чтобы поскорее прошла операция. В это время никаких проблем не было, а вот после нужно было пройти курс лучевой и несколько сеансов химиотерапии, показатели крови были плохие и капельницы не помогали. Для улучшения результатов анализов крови врач, который проводил терапию, порекомендовал питание, содержащее большое количество нутриентов. Одним из вариантов был “Нутридринк Компакт Протеин”.

Химиотерапевт Анастасия Фатьянова объясняет: именно противоопухолевая терапия отражается на жизни пациентов в большей степени. Многие из них сталкиваются с изменениями вкусовых привычек, снижением аппетита, у некоторых и вовсе возникает отвращение к пище – все это становится большой проблемой. Тогда на помощь пациентам и их близким приходят сипинги – специализированное пероральное энтеральное питание, которое может восполнить дефицит белка и добавить в рацион до 60 грамм протеина в день.

С помощью обычных продуктов питания тяжело восполнить дефицит нутриентов, поэтому мы говорим не только об изменении рациона, но и всем пациентам с недостаточностью питания советуем добавить высокобелковое дополнительное питание, в частности, Нутридринк Компакт Протеин, который может компенсировать дефицит питательных веществ не только за счет нужного количества белков, жиров и углеводов, но и соответствующего микроэлементного состава и витаминного комплекса.

Юлия делится: после приема курса специализированной смеси показатели крови улучшились, женщине смогли провести химиотерапию. Но затем пациентка столкнулась с другой проблемой: из-за повреждения нерва и сильных болей она потеряла способность принимать пищу как раньше.

Встал вопрос о том, смогу ли я полноценно получать нужные витамины и микроэлементы, — рассказала Юлия. — И тогда я вспомнила о “Нутридринке”, узнала о разных вкусах и смогла совмещать его с измельченной в блендере едой или детским питанием.

Смеси для питания оказывают, как правило, положительный эффект на самочувствие, делится химиотерапевт Анастасия Фатьянова. В первую очередь врачи и пациенты ценят смеси, в частности Нутридринк Компакт Протеин, за хороший состав – в частности, белки животного происхождения, которые легко усваиваются организмом.

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Как мы отметили ранее, нередко онкопациенты сталкиваются с изменением вкусовых предпочтений. Из-за изменения вкуса на фоне проводимой противоопухоллевой терапии пациентам бывает сложно подобрать себе сипинг по вкусу. Поэтому компания Nutricia разрабатывает вкусы сипингов* (*нейтральный вкус, согревающий вкус имбиря и тропических фруктов, охлаждающий фруктово-ягодный) совместно с онкологическими пациентами. Так что в линейке лечебного питания Нутридринк Компакт Протеин каждый пациент может подобрать питание по вкусу.

Если вы столкнулись с онкологическим заболеванием, рекомендую обсудить питание с врачом: необходимо достаточное поступление жидкости, не ограничивайте себя во вкусной еде, научитесь считать пропорции и следить за количеством овощей и фруктов и белковым составом. При необходимости лечащий врач может включить в рацион дополнительное специализированное питание, – рассказала химиотерапевт Анастасия Фатьянова.

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ВО: 16+

Идентификатор ОРД: 2RanykDvC1E