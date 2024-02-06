Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 3,8%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на пятой неделе 2024 года выросла на 3,8% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора. По итогам четвертой недели было зарегистрировано почти 978 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.