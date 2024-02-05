Ревматолог Зубаеров перечислил методы лечения остеоартроза

Ревматолог, врач превентивной, интегральной медицины Ильнур Зубаеров рассказал о методах лечения остеоартроза. Это дегенеративное заболевание суставов, при котором происходит разрушение суставных хрящей с последующей деформацией костей.

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По словам специалиста, для терапии остеоартроза необходим комплексный подход. Важно установить главную причину заболевания, а также скорректировать образ жизни, питание, физическую нагрузку.

При остеоартрозе необходимы регулярные физические упражнения, направленные на наращивание мышц и укрепление суставов. Важно согласовать комплекс упражнений с физиотерапевтом или врачом ЛФК, поскольку если заниматься неправильно, например, в слишком быстром темпе, то можно повредить суставы.

Врач подчеркнул, что избыточный вес часто усугубляет остеоартрит, создавая дополнительную нагрузку на суставы. Необходимо перейти на сбалансированный рацион питания. Для нормального функционирования суставов организму необходим белок, витамин Д3, витамин К2, витамин С, витамины группы В, магний, кальций, цинк, передает Pravda.ru.