Врач перечислил 4 запаха тела, которые нельзя игнорировать

Существует множество запахов тела, которые считаются совершенно нормальными. Но на некоторые следует обратить особое внимание, говорит семейный врач из США Джен Кодл.

© Чемпионат.соm

Неприятный запах изо рта. Если неприятный запах изо рта не исчезает после чистки зубов, его не следует игнорировать. Этот признак может указывать на рефлюкс, хроническую инфекцию носовых пазух, недостаточную выработку слюны и другие состояния.

Неприятный запах мочи. Он может сигнализировать об инфекции мочевыводящих путей. Моча может пахнуть аммиаком, а запах может сопровождаться и другими симптомами, среди которых боль или жжение при мочеиспускании.

Странно пахнущие раны. Это может быть признаком инфекции.